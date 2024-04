Jesi, arriva un punto con la prima della classe

2

CASTELFRANCO DI SOTTO

3

Parziali: 25-20, 17-25, 16-25, 25-19, 10-15

Arbitri: Cervellati e De Orchi

Sfida sentita e non poteva essere altrimenti tra la seconda e la prima della classe del girone D della B1 femminile. Jesi muove la classifica, ma riesce a prendere solo un punto contro la capolista che torna in Toscana con una vittoria al quinto set, perdendo anche il secondo posto occupato da Cesena. Tensione e nervosismo non mancano in campo e in panchina tanto che alla fine saranno espulsi anche i due allenatori (con coach Sabbatini della Pieralisi al quale viene sventolato per la prima volta un cartellino rosso in una carriera iniziata nell’ormai lontano 1980). Grinta e precisione nel primo set e un attacco da applausi nel quarto permettono a Jesi di scappare in vantaggio e poi di rimandare il match all’epilogo del tiebreak. Con la tensione alle stelle sono le toscane più abili a gestire e a sfruttare a loro favore il parziale finale mettendo a segno il break decisivo che vale il match.