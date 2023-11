Jesi, cassonetti al posto dei parcheggi per disabili

Isole smart per la raccolta differenziata in centro a Jesi posizionate al posto dei parcheggi, anche dei disabili. Non si placano le polemiche. "Il posizionamento deciso per i cassonetti della raccolta differenziata a ridosso di Corte Bettini e in corso Matteotti – attaccano da Per Jesi – lascia a dir poco perplessi. Di certo è già difficile capire, per la zona dell’arco Clementino, come l’ingombro possa insistere su parcheggi che permettono la sosta al fine di raggiungere le attività commerciali presenti in quella zona. Ci immedesimiamo nella verosimile incredulità dei commercianti. Ma ancora più incomprensibile e contrario a qualsiasi buon senso è il posizionamento a ridosso dell’ingresso di corte Bettini, esattamente sopra al parcheggio disabili e senza alcuna compensazione nelle vicinanze. La totale negazione delle più basilari norme di civile convivenza e di rispetto". La giunta Fiordelmondo sostiene che la scelta derivi dalla vecchia amministrazione e annuncia dei correttivi, soprattutto per realizzare nuovi stalli per disabili nella zona di piazza Pergolesi.