Jesi, è vietato distrarsi. A Taranto per vincere

Deve evitare distrazioni la General Contractor Jesi, lanciatissima con quattro vittorie consecutive e otto successi nelle ultime nove gare.

La squadra di coach Marcello Ghizzinardi, che vede sempre più vicina la qualificazione ai playoff ma che – soprattutto – ora al quarto posto punta a un piazzamento che almeno nel primo turno della post season le consegni il vantaggio del fattore campo, dopo il convincente e largo successo nell’infrasettimanale contro il Lumezzane al PalaTriccoli, torna in trasferta per affrontare domani alle ore 18 nella venticinquesima giornata di B Nazionale il Taranto.

I pugliesi sono ultimi in classifica con 4 vittorie e ben 20 sconfitte, sensibilmente staccati anche dalla penultima (6 punti) ma soprattutto nelle ultime giornate appaiono rassegnati alla retrocessione, complice la perdita di elementi nel roster, ora ridotto all’osso: Taranto ha incassato un pesantissimo -37 nell’infrasettimanale a San Vendemiano, dopo aver subito 23 punti di passivo a San Severo qualche giorno prima.

In casa le cose non stanno andando molto meglio: nell’ultimo match interno il 3 febbraio è arrivato un ko contro il Vicenza di misura (79-85) ma la vittoria manca in casa pugliese addirittura dal 23 dicembre 2023, dunque le sconfitte consecutive sono ormai otto.

Nel roster tarantino c’è anche un giocatore nativo di Ancona, l’esterno classe 2002 Francesco Reggiani: sta disputando una buona stagione (14.6 punti, 4.4 rimbalzi, 2 assist) ma è evidente che le problematiche extra-campo, rese pubbliche dalla società meno di un mese fa con una richiesta di aiuto agli imprenditori tarantini per concludere dignitosamente la stagione, abbiano finito per penalizzare un quintetto a inizio campionato non così disprezzabile come gli ultimi pesanti ko potrebbero far pensare.

La General Contractor di questo inizio 2024 vive un momento praticamente opposto, con un entusiasmo che ha finalmente iniziato a contagiare anche la tifoseria, ma dovrà evitare distrazioni. Arbitrano l’incontro del PalaMazzola Alessi di Lugo di Romagna (Ra) e Di Mauro di Sasso Marconi (Bo). Diretta per gli abbonati sul canale della Lega Lnp Pass.

