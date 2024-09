Jesi inizia da Chiusi: "Ora siamo al completo"

‘Chiusi’ … dal pronostico?!? Comincia oggi (palla a due alle 18) all’Estra Forum di Chiusi cittadina con meno di novemila anime in provincia di Siena, l’avventura della Generale Contractor nel sesto campionato di serie B. Avversario tutto da decifrare la formazione toscana neo retrocessa dalla serie A e pronta, stando a organico e programmi societari, a farvi sollecito ritorno. Giocatori come Martino Criconia, il veterano Andrea Renzi, il gaucho Lisandro Rasio rappresentano il meglio che si possa trovare a livello di serie cadetta autentici punti di riferimento per compagni e coach. A far pendere l’ago della bilancia del comparto bookmakers in direzione Chiusi i riscontri di tornei e amichevoli precampionato delle due contendenti: General Contractor in difficoltà anche contro avversarie di categoria inferiore e alla disperata ricerca di equilibri e intese tra reparti, Umana San Giobbe reduce dal franco successo sulla Virtus Roma, una delle candidate al successo finale, nel torneo di Civitavecchia.

"Ci lasciamo alla spalle un periodo complicato dove non sono mancati gli infortuni e una settimana, l’ultima, di grande intensità e concentrazione – la disamina del general manager leoncello Nelson Rizzitiello – siamo tornati a lavorare al completo e la notizia più confortante è che si cominciano a vedere i miglioramenti auspicati sotto l’aspetto dell’amalgama e del gioco d’assieme. Solo piccoli passi ma si capisce che molte cose verranno più facili solo col tempo, siamo una squadra nuova servirà ancora tanto rodaggio però si gioca per i due punti, non ci sono scuse o alibi, adesso si fa sul serio". Tutti abili e arruolati i dieci a disposizione di coach Marcello Ghizzinardi, i playmaker Edoardo Di Emidio e il capitano Antonio Vaentini, le guardie Roberto Marulli, Bruno Santiago, Alessandro Nisi, le ali Marco Petrucci, Dario Zucca, Enzo Damian Cena, i centri Lautaro Berra Emanuele Carnevale.

g.a.