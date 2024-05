Jesi, sfida da dentro o fuori. Contro Livorno sarà dura

General Contractor, ora o mai più. Dopo due sconfitte consecutive nelle prime due trasferte la serie di semifinale contro la Libertas Livorno debutta al PalaTriccoli per la gara 3 in programma stasera alle ore 20.30 agli ordini degli arbitri Rizzi di Trissino (Vi) e Zancolò di Pordenone. Non si può sbagliare: la serie infatti è al meglio delle cinque partite e con un nuovo successo la squadra toscana accederebbe alla finale, da disputare contro la vincente dell’altra semifinale tra Roseto e Ristopro Fabriano, qui con la squadra abruzzese in vantaggio 2-0.

Una vittoria della General Contractor invece rimanderebbe tutto alla gara 4, che si giocherebbe di nuovo al PalaTriccoli, domenica, alle ore 18. L’eventuale quinta partita sarebbe invece di nuovo nella bolgia del PalaMacchia di Livorno mercoledì 29 maggio.

Nel caldissimo impianto livornese, la General Contractor ha sofferto nelle prime due partite perdendo dopo aver dovuto sempre inseguire sia in gara 1 (69-60) che in gara 2 (73-65) dimostrando di non essere al top della condizione come nel periodo d’oro della lunga serie di vittorie consecutive.

Rispetto a gara 2, Jesi dovrà alzare non poco le percentuali al tiro da due, deficitarie nell’ultima sconfitta (10/33, pari al 30%) e contenere lo strapotere fisico avversario, già decisivo nella prima partita, con la Libertas che ha vinto largamente a rimbalzo (41-33). Livorno, che ha chiuso al secondo posto il girone A, può contare su una rotazione molto lunga a disposizione di coach Andreazza, che ruota anche 10 elementi ma non può rinunciare all’esperienza del trentanovenne ex nazionale azzurro Fantoni (9.2 punti e 6.4 rimbalzi), ai canestri pesanti di Ricci (11 punti di media), al contributo dalla panchina del trentacinquenne Saccaggi (7.2 punti) e alla regia di Leon Williams, play di nazionalità olandese al primo anno in Italia che con la rappresentativa orange ha disputato due edizioni dei campionati europei nel 2015 e nel 2022. I biglietti per il match di stasera sono acquistabili in prevendita online, mentre i botteghini apriranno alle 18.30: anche dal pubblico jesino, riavvicinatosi nella seconda parte della stagione regolare, serviranno un aiuto per allungare la serie.

Andrea Pongetti