Jesi, trova un portafogli a terra e fa scoprire il furto

Jesi (Ancona), 20 novembre 2023 – Jesino trova un portafogli a terra e fa scoprire il furto. Nei giorni scorsi è stato consegnato in commissariato da un cittadino un portafogli ritrovato in piazzale dei Partigiani, contenente documenti e carte varie intestate ad un rumeno nonché una patente di guida e tessera sanitaria intestata invece a un cittadino jesino. Da accertamenti investigativi, tali documenti risultavano denunciati come smarriti dal cittadino jesino nel settembre dello scorso anno. I poliziotti hanno così contattato il cittadino rumeno, trentunenne e chiesto contezza del possesso del portafogli del cittadino jesino con all’interno i documenti. Lui sosteneva d’aver rinvenuto i documenti in Slovenia e di averli trattenuti in attesa che qualcuno lo contattasse per la riconsegna. Tuttavia, le indagini espletate hanno escluso categoricamente che la parte offesa si fosse recata in Slovenia. Pertanto, alla luce degli elementi indiziari raccolti, il 31enne rumeno è stato denunciato a piede libero per furto.