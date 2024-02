Jesi vince per due volte. Ora la vetta è più vicina

La General Contractor vince ancora e realizza un record senza precedenti: vincere, nella stessa giornata, due volte in due palasport diversi. Davvero nemmeno il più bravo degli sceneggiatori sarebbero riuscito a pensare a quanto successo a Taranto nella venticinquesima giornata di serie B Nazionale girone B, che ha sancito un’altra vittoria, l’ennesima, della squadra di coach Marcello Ghizzinardi, che nell’autentico tour de force di questo 2024 ha perso soltanto una volta, nella trasferta di Mestre. Un black-out nel principale palasport tarantino, intitolato a Valentino Mazzola, ha costretto le squadre a fermarsi, rivestirsi e… ricominciare a giocare da un’altra parte.

Si era alla fine del terzo periodo, quando il problema ha costretto le due formazioni a lasciare il palasport abituale del Taranto per trasferirsi al PalaFiom, dove giocare l’ultimo quarto: un fatto mai visto e quantomeno singolare.

Ma questo è stato il maggior brivido di una serata per il resto ben poco emozionante: la General Contractor ha avuto il merito di non prendere con superficialità l’impegno e ha subito fatto valere la sua maggiore forza contro l’ultima in classifica, rimasta tra l’altro con rotazioni contate dopo diverse partenze.

Match mai in discussione e vittoria per 91-71 che conferma la scalata jesina: la General Contractor è ancora al quarto posto in solitaria, ma adesso la prima in classifica è più vicina, quattro punti anziché sei per la vittoria esterna del Roseto a Ruvo di Puglia che ha appaiato le due squadre al comando a quota 38: sempre terzo San Vendemiano a 36, Jesi è a 34 ed ora allunga sul San Severo quinto, che rimane a 30 dopo essere stato battuto nettamente a Lumezzane.

Il vantaggio sulla nona è di otto punti per una General Contractor che vede dunque vicinissimi, a nove giornate dalla fine, i play-off, ma che ormai deve puntare a qualcosa in più: in primo luogo a difendere l’attuale quarto posto che nei play-off darebbe il vantaggio del primo turno col fattore campo a favore. Anche se Jesi ha dimostrato di sapere vincere pure fuori, e per giunta in due palazzetti nella stessa giornata.

Andrea Pongetti