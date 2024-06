Kerjota saluta. Senigallia: va alla Samb

Kerjota va alla Sambenedettese. Fine della telenovela, ma a differenza dello scorso anno, l’epilogo è tutt’altro che roseo per i tifosi vigorini. Da giorni le sensazioni su una possibile conferma del funambolo albanese erano per nulla positive. Alla fine Sabah ha preso la sua decisione, ha scelto la Samb per provare a fare il salto di categoria. Oltre alla società del presidente Massi, anche la Pistoiese era sulle tracce del talentuoso attaccante albanese, Kerjota alla fine ha deciso di rimanere in rossoblu, ma non sarà quello di Senigallia. Dal canto suo la Vigor non è rimasta con le mani in mano, alcuni colpi sono stati finalizzati, ma non saranno annunciati prima di luglio. I nomi caldi sono Sergio Gonzalez, D’Errico e Ferrara.