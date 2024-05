Kyrylo Tsarenko trionfa nella prima giornata della Due Giorni Marchigiana a Castelfidardo

Una Due Giorni Marchigiana internazionale in tutti i sensi, almeno nella prima giornata. A sfrecciare davanti a tutti e da solo sul traguardo di Sant’Agostino è un ucraino, Kyrylo Tsarenko, neoprofessionista della squadra toscana Corratec Vini Fantini. Al terzo posto un eritreo, Nahom Zerai della Q36.5 Continental. Nel mezzo d’argento, Giovanni De Carlo della Zalf Euromobil Désirée Fior. Questo il podio del Gran Premio Santa Rita-Trofeo Foridra, prima prova della 42esima Due Giorni Marchigiana per Elite e Under 23 (173 partenti, arrivati in 95), quest’anno più selettivo e spettacolare del passato visto l’inserimento negli ultimi due giri del "muro" di Valle Oscura con pendenze massime del 14%. Che ha fatto selezione e che ha richiamato anche molti appassionati che si sono poi spostati sul vicino traguardo di Sant’Agostino tagliato in beata solitudine da Tsarenko che ha salutato il resto della compagnia nel penultimo giro, proprio dopo aver scollinato sul tratto più duro. Sul traguardo e poi nelle premiazioni presente anche il professionista di casa Gianmarco Garofoli reduce da un periodo di preparazione in Sicilia e prossimo al ritorno alle corse visto che gareggerà mercoledì in Francia prima di correre il Delfinato e poi il campionato italiano. Per Tsarenko prima vittoria stagionale, alla terza partecipazione nella gara fidardense. "Ci pensavo da ieri (venerdì, ndr) ad anticipare gli avversari visto il finale abbastanza impegnativo - ha sussurrato il vincitore, 23 anni che vive a Piacenza, da tre anni in Italia".

Oggi seconda e ultima gara della Due Giorni. In palio il trofeo Città di Castelfidardo (trofeo Cisel). Il via alle ore 13, gara adatta ai velocisti (180 km). Arrivo al Cerretano intorno alle 17. Al corridore che totalizza il miglior punteggio nelle due giornate andrà il prestigioso G.P. Semar.