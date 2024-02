La capolista Fabriano di scena a Chiaravalle

Quattro partite ieri e altrettante oggi nel girone A di Promozione a conclusione della settima giornata di ritorno. Fari puntati su Chiaravalle, dove la Biagio Nazzaro ospita la capolista Fabriano Cerreto in una partita nella quale non mancano gli ex, in panchina mister Trillini e in campo Montagnoli. La prima della classe potrebbe allungare sulle dirette inseguitrici, visto che ieri il Moie Vallesina non è andato oltre il pari nel quasi testacoda contro il Vismara e per giunta casalingo. Ma attenzione alla Biagio che arriva dalla vittoria nel proprio stadio contro il Moie Vallesina di una settimana fa e vorrà fare bene anche nella seconda partita di fila casalinga. In campo oggi anche il Marina che – rivitalizzato dai tre punti conquistati contro il Barbara Monserra – andrà all’assalto del Gabicce Gradara, in una trasferta alquanto insidiosa. Le altre due sfide sono quelle tra Pergolese e Fermignanese e Valfoglia-Atletico MondolfoMarotta.