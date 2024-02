La carta di Fabriano a "Identitalia"

Fabriano è parte di Identitalia, The Iconic Italian Brands, la mostra promossa da Mimit, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, inaugurata a Roma negli spazi di Palazzo Piacentini, alla presenza del ministro Adolfo Urso, Andrea Prete, presidente Unioncamere e Massimo Caputi, presidente Associazione Marchi Storici. Cento aziende di ogni settore riunite, per un totale di 113 marchi, per celebrare i 140 anni dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che nel 2019 si è arricchito del "Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale". L’esposizione, a cura di Carlo Martino e Francesco Zurlo, docenti di Design lla Sapienza di Roma e al Politecnico di Milano, è pensata "per valorizzare un patrimonio industriale, progettuale e materiale di inestimabile valore per il Paese". Con 760 anni di storia la carta Fabriano è parte del patrimonio culturale italiano, a fianco di artisti, scrittori, illustratori, calligrafi, professionisti, appassionati e di studenti di ogni età, in tutto il mondo. "È un onore per Fabriano - commenta Jacques Joly, general manager Fabriano - fare parte di un così importante gruppo di aziende e marchi che hanno segnato e disegnato la storia italiana e che ancora oggi sono testimoni dell’eccellenza del Made in Italy nel mondo.