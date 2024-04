La Castelfrettese respira. Portuali, una brutta caduta

PORTUALI DORICA

0

CASTELFRETTESE

2

PORTUALI DORICA: Tavoni, Ragni, Tonini, Rinaldi (36’ st Sbrolla), Savini, Severini (19’ st Forabosco), Candolfi, Lazzarini (32’ st Santoni), Pascali (26’ st Sandroni), Mascambruni (32’ pt Giampaoletti), De Marco. All. Ceccarelli

CASTELFRETTESE: Tomba, Lucchetti, Bartolini, Scortechini, Sampaolesi, Simone, Mazzarini (35’ st Mechri), Zannini (36’ st Mosciatti), Rocchi (42’ st Ginesi), Palazzi (10’ pt Capitani), Beta. All. Carta

Arbitro: Malascorta di Jesi

Reti: 6’ pt Palazzi; 48’ st Mechri

Un gol per tempo di un’ottima Castelfrettese, a caccia di punti salvezza, e così il colpaccio di giornata è servito nel campionato di Promozione.

Scivolano i secondi della classe, i Portuali Dorica, non nella loro veste migliore. I Dockers, infatti, sono stati chiamati ad inseguire per tutta la partita, senza mai graffiare realmente, prima del contropiede finale che ha regalato lo 0-2. Passano appena sei minuti e la Castelfrettese si proietta avanti, grazie ad una punizione di Palazzi (poi out per infortunio).

Per i Portuali, già orfani di Marzioni, Gioacchini e Sassaroli, piove sul bagnato quando alla mezz’ora si fa male anche Mascambruni. Tuttavia sono gli anconetani a confezionare due occasioni. La prima con De Marco su punizione.

La seconda con una bella giocata di Tonini che dalla sinistra, in dribbling, si accentra e calcia: palla a fil di palo. Nella ripresa, la Castelfrettese si abbassa dopo aver corso tanto.

I ragazzi di Ceccarelli tentano di approfittarne, ma la retroguardia di Carta è concentrata fino alla fine. E così, in pieno recupero, il subentrato Mechri finalizza un’azione di rimessa e inchioda il punto dello 0-2.