La commedia "Non ti pago" di Eduardo De Filippo al teatro La Nuova Fenice di Osimo con Eureka

Il grande teatro di Eduardo De Filippo è al teatro La Nuova Fenice di Osimo oggi. La celebre commedia "Non ti pago", una delle opere più esilaranti del repertorio di Eduardo De Filippo, è approdata per un ciclo di repliche proprio nel gioiello osimano. Oggi, alle 17, è l’ultima occasione per poter far parte del pubblico. Una storia di superstizione, sogni e numeri del lotto che si trasforma in una girandola di equivoci e risate, con protagonisti indimenticabili a cura dell’associazione culturale Eureka. La regia è di Massimo Russo, aiuto regia Daniela Manzotti. Il cast è composto da Massimo Russo, Annarita Sordoni, Gino Bove, Simone Gazzani, Orietta De Grandis, Alessandro Sordoni, Giuliana Ascani, Alessandra Petinari, Ilaria Marziali, Elena Volterra, Andrea Toppi e Franca Fiorini. Prenotazioni solo via Whatsapp al 3500577305.