La Coppa Italia al Moie Vallesina. Gara chiusa già nel primo tempo

POTENZA PICENA

0

MOIE VALLESINA

3

POTENZA PICENA: Giacchetta, Nardacchione (30’ st Felic), Palacios, Perfetti, Cerquozzi, Davis Nasif (38’ st Fiorito), Vecchione, Micheli (31’ pt Perrella), Morbidelli (16’ st Prosperi), Giaccaglia (16’ st Avallone), Ruggeri. All. Natali.

MOIE VALLESINA: Barigelli, Serantoni (20’ st Coppari), Cameruccio, Carboni (27’ st Yuri), Canulli, Marini, Sassaroli (20’ st Gregorini), Mosca (35’ st Bonvini), Pieralisi (30 st Pandolfi), Giunchetti, Costantini. All. Rossi

Arbitro: Latuga di Pesaro

Reti: 3’ pt e 10’ st Mosca, 37’ pt Sassaroli

Note: espulsi Cerquozzi al 12’ st e Vecchione al 27’ st.

E’ Il Moie Vallesina a trionfare nella finale di Coppa Italia di Promozione.

Ieri sera al Carotti di Jesi la squadra di Rossi ha superato in finale il Potenza Picena con un secco 3-0 davanti a oltre cinquecento spettatori. Una partita approcciata bene dal Moie visto che dopo tre giri di lancette la squadra della Vallesina è già in vantaggio.

Grazie a Mosca che sfrutta alla perfezione l’assist di Giunchetti.

Lo stesso Giunchetti due minuti dopo potrebbe raddoppiare, ma la mira è imprecisa. Le altre emozioni del primo tempo sono racchiuse nel finale.

Prima con la punizione di Carboni deviata in angolo dal portiere.

Il preludio al raddoppio che porta la firma di Sassaroli con il guizzo vincente a seguito di un calcio d’angolo.

Nel secondo tempo il Potenza Picena prova a riaprire la sfida, ma è invece il Moie a mettere in cassaforte la Coppa con il terzo gol, ancora di Mosca, per la doppietta personale.

Torneo delle Regioni. E’ rimasta solo una rappresentativa marchigiana in corsa per la vittoria al Torneo delle Regioni 2024. E’ l’under 19 maschile che ieri ha vinto di misura (0-1) contro il Veneto grazie al gol di Postacchini alla fine del primo tempo (45’). Eliminata invece la formazione femminile superata 4-0 dalla Lombardia.

Già dopo 16’ le ragazze di Censi sono in svantaggio per il gol di Vischi. Nella ripresa le altre realizzazioni delle lombarde con Antoniazzi, Porro e Prederi. Resta comunque il percorso molto positivo delle ragazze marchigiane.

Nel girone di qualificazione erano state eliminate invece le squadre Under17 e Under 15. Oggi per l’under 19 è in programma la semifinale con le Marche di mister Lombardi che alle ore 15 al ‘’25 aprile’’di Genova sfiderà il Piemonte (ieri i piemontesi hanno vinto contro la Sicilia per 2-1).

L’altra semifinale è tra Calabria ed Emilia Romagna che hanno eliminato rispettivamente l’Abruzzo e la Lombardia.