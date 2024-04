"La Costituzione, nostra Bibbia laica". Oggi la lezione del prof Feliciani

La storia dà appuntamento oggi alle 15 alla biblioteca Sassi per il diciannovesimo incontro del progetto "Un’ora di storia locale con LabStoria". Interverrà Giovanni Feliciani che parlerà de: "La Costituzione italiana, la nostra Bibbia laica, come la definì il presidente Carlo Azeglio Ciampi". Giovanni Feliciani, originario di Fabriano, ha insegnato diritto ed economia politica per 35 anni negli istituti di scuola superiore. Da sempre interessato a temi istituzionali e allo studio della nostra Costituzione.