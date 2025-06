La crisi della Conerobus. Ecco tutti i tagli alle corse

Orario estivo 2025: Comune e Conerobus confermano i tagli alle corse, ovvero al 4% del totale come detto ieri al Carlino dall’assessore con la delega a Conerobus, Giovanni Zinni. Ecco nel dettaglio le principali modifiche, introdotte con l’obiettivo di ottimizzare il servizio, che riguardano varie linee.

Linea 1/4: razionalizzazione delle corse con revisione della frequenza da 8 a 10 minuti. Sul servizio saranno disposti mezzi autosnodati per garantire più capienza. Sulla tratta stazione-centro e ritorno l’offerta è sostenuta anche dal servizio extraurbano di linee B e C, distanziate tra loro di 15 minuti.

Linea 2: revisione del numero di corse (riduzione di 6 su 105 della giornata) con l’obiettivo di assicurare un’offerta integrata e funzionale, tramite l’alternanza tra le corse di linea 22 e quelle di linea 2 sulla tratta Pinocchio-Piano. Sulla tratta Piano-piazza Cavour l’alternanza della linea 2 con la linea 3, assicura una frequenza di 9 minuti.

Linea 3: revisione dei soli orari di partenza delle corse per rispettare il cadenzamento con la linea 2 sulla tratta comune, con incremento di una corsa.

Linea 30 (piazza Ugo Bassi - Stazione, Flaminia, ospedale Torrette): sono state ridotte 3 corse sulle 45 dell’estate passata. Si evidenzia che sulla tratta stazione ferroviaria Ancona - stazione ferroviaria Torrette è presente anche il servizio extraurbano con frequenza inferiore ai 15 minuti, e in coincidenza con la linea 35 per raggiungere l’ospedale.

Linee 7 e 8: poco utilizzate, le due linee si alternano nelle partenze dopo le 9. La frequenza passa da circa 40 a circa 50 minuti.

Circolari Destra e Sinistra: il servizio è stato modificato pur garantendo il collegamento da e per il centro ogni 30 minuti, considerato che le due linee si caratterizzano per sovrapposizione al 90% e sono integrate.

Linee Pietralacroce: la frazione è servita dalle linee 91, 92, 93 e 94. Gli orari sono stati rimodulati per evitare le sovrapposizioni. In particolare, per le linee 91 e 92 è stata programmata l’alternanza delle corse ogni 40 minuti circa la mattina, fermo restando che l’offerta di servizio è supportata anche dalle linee 93 e 94 per una frequenza media cumulata pari a 17 minuti.