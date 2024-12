La Life Support torna ad Ancona con 34 migranti

Il Ministero dell’Interno, nella tarda mattinata di ieri, ha assegnato il porto di Ancona alla nave Life Support di Emergency dopo che il suo equipaggio aveva soccorso 34 migranti su un’imbarcazione alla deriva nel canale di Sicilia. La nave sarebbe dovuta arrivare nel porto del capoluogo delle Marche tra lunedì e martedì della prossima settimana, ma il condizionale resta d’obbligo dopo che la stessa imbarcazione italiana è stata impegnata in un altro soccorso in mare con dei naufraghi coinvolti. L’ordine di assegnazione e dunque di preparazione dell’accoglienza, tuttavia, il Ministero l’ha fatto ieri nei confronti della prefettura di Ancona che di conseguenza ha coinvolto tutti gli attori che solitamente si occupano delle operazioni alla banchina 19 dello scalo dorico. Resta da capire se con un numero maggiore di naufraghi e magari con alcune urgenze sanitarie il ministero non decida di dirottare la nave in un porto più vicino alle operazioni Sar. In caso di conferma sarebbe il secondo viaggio consecutivo della nave di Emergency nel porto di Ancona dopo quello del novembre scorso.