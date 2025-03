La "luce" di Guzzini in un libro: "Ecco il mio amore per le Marche"

Adolfo Guzzini torna da scrittore in quella aula magna dell’Istao dove era stato presidente. Il noto imprenditore l’altro ieri a Villa Favorita ha presentato il suo libro "Ho visto la luce", accogliendo l’invito dell’amico Mario Baldassarri, il quale oggi occupa lo stesso ruolo nell’istituto di formazione che nel segno di Olivetti e Fuà ha forgiato e forgia ancora i manager italiani. La discussione sui temi del volume, stimolata dagli interventi di Ilario Favaretto dell’Università di Urbino, Patrizia Clementoni della Clementoni Spa e Sauro Grimaldi, presidente di Confindustria Macerata, ha divagato tra mondo dell’industria, territorio e responsabilità sociale dell’impresa, e sul rapporto con le Marche: "Sì, amo questo territorio – ha detto Guzzini – Le Marche hanno dato i natali a Rossini, Gigli e Raffaello. Loro sono i grandi maestri che ci hanno obbligato alla cultura del bello che illumina il mondo. I più grandi architetti volevo incontrarli nella mia azienda, a Recanati. Volevo far conoscere fino in fondo le nostre possibilità di realizzare prodotti specifici e volevo anche che capissero le ragioni della crescita e dello sviluppo della nostra azienda".

Baldassarri ha sintetizzato così il concetto: "Guzzini non solo ha girato in tutto il mondo per far conoscere i suoi meravigliosi oggetti luminosi ma soprattutto ha portato il mondo a Recanati: designer, artisti, studiosi. Una vera e propria stagione di bellezza". "Oltre il colle c’è la luce: la luce è vita, fonte di idee – si legge nella prefazione –. Guzzini e design diventano un connubio imprescindibile, la cui meta è l’armonia delle forme".

Nel libro viene tracciata l’originalità di una famiglia che di padre in figlio ha lavorato con la luce accendendola, oltre che nelle case, anche nei teatri, nei cinema, nei musei, sino a quando, a fine anni ‘70, l’illuminazione diventa luce architetturale. Poi la luce arriva nelle città. Tanti i premi e i riconoscimenti ottenuti da Guzzini, che però non ha mai rinunciato alla centralità del borgo natale e del suo territorio. All’incontro ha partecipato anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli, che ha ringraziato Guzzini per quanto ha fatto per il territorio.