La Mole "discoteca". Un "dj set" il 4 luglio nel luogo della cultura. La svolta della Giunta

Mole Vanvitelliana, da spazio espositivo permanente a discoteca il passo è lungo poco più di un anno. Improvvisa e vigorosa manovra a ‘U’ quella che l’amministrazione comunale sta provando a compiere sulla destinazione d’uso di un luogo così suggestivo. La giunta, in particolare l’area cultura e Ancona Servizi, stanno definendo gli ultimi dettagli per lo svolgimento di una serata dedicata ai giovani programmata per il prossimo 4 luglio. Per quella sera, da quanto siamo stati in grado di ricostruire, è stato organizzato un evento che dovrebbe trasformare l’area interna della Mole, quella del tempietto, in una vera e propria discoteca, pare con tanto di dj set. Difficile capire se altre serate di questo tipo verranno replicate nel corso della stagione estiva 2025 all’interno della Mole Vanvitelliana; per ora sembra si tratti di una data unica ‘esplorativa’ per capire l’effetto generale della stessa, dal richiamo di pubblico all’effettiva riuscita, magari in vista di nuovi eventi da programmare nelle settimane successive.

L’iniziativa dovrebbe essere comunicata ufficialmente nei prossimi giorni. Qualora dovesse essere confermata questa indiscrezione, la metamorfosi di uno degli assoluti luoghi del cuore di Ancona sarebbe compiuta. Alla vigilia dell’estate passata l’ex assessore alla cultura, Anna Maria Bertini, dichiarava: "La Mole è un sito unico e deve restare uno spazio espositivo permanente per garantire l’importanza e la dignità che merita; un contenitore specifico per determinati eventi di spicco all’interno degli spazi espositivi". La stessa Bertini, pensiero condiviso dal resto della giunta, aveva detto che concerti e iniziative teatrali si sarebbero svolti in altri spazi di cui la città è ricca. Trasformare la Mole in una discoteca rappresenterebbe davvero una strana novità. Nello stesso periodo, proprio con inizio venerdì 4 luglio e fino a domenica 6 luglio, è prevista la seconda edizione dell’Ulisse Fest’, il festival del viaggio co-organizzato dalla Lonely Planet e dal Comune di Ancona. Quel fine settimana dunque, considerando anche, si spera, l’avvenuta apertura del Lazzabaretto, il capoluogo dorico sarà un centro di attrazione permanente, con il ricco cartellone dell’Arena sul Mare e il ritorno dell’Anfiteatro Romano.