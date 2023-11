La polizia pattuglia per contrastare i furti

Al via il primo dei servizi ad alto impatto disposti per il mese di novembre dal Questore a presidio costante dell’ordine e della sicurezza pubblica. Gli agenti della Polizia di Stato, assieme a due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine "Umbria-Marche", a tre pattuglie dei carabinieri, a un’unità operativa della Guardia di Finanza e a un equipaggio della Polizia Provinciale, hanno pattugliato in maniera sinergica l’intero comprensorio partendo dalle zone vicine alle scuole al momento dell’ingresso, per scongiurare la presenza di malintenzionati ed impedire se del caso episodi di cessione e consumo di stupefacenti tra i giovanissimi, e giungendo in ognuno dei quartieri periferici per evitare che venissero perpetrati furti a danni di abitazioni. Effettuati anche 13 posti di controllo dinamici nelle principali arterie viarie che raggiungono la città, monitorati cinque esercizi pubblici, identificate complessivamente 132 persone, di cui 29 pregiudicati, e nella concomitante attività di verifica del rispetto delle norme sulla circolazione stradale sono stati verificati 85 veicoli e sanzionato un automobilista con la patente scaduta.