La prima volta del circolo Giuseppucci

Macerata batte 6-0 lo Sporting Poseidon e centra i play-off nella serie A2 a squadre. Un risultato storico che fa terminare il torneo al secondo posto dietro lo Junior Perugia, garantendosi così l’accesso ai play-off con vista sulla massima serie nazionale. Una prima volta indimenticabile quella del Circolo Giuseppucci, a cui la fame di vincere non è mai mancata. A farne le spese nell’ultima e decisiva giornata di stagione regolare è stato il fanalino di coda del girone: Torre del Greco. I maceratesi hanno potuto schierare la formazione al completo con il quartetto dei singolaristi composto dai fratelli Compagnucci (Tommaso e Nicolas), Edoardo Lamberti e Iacopo Sada. Solide e conclusesi in breve tempo entrambe le prove dei fratelli maceratesi, con Nicolas che sconfigge con un netto 62 61 Giuseppe Catapane e Tommaso che impiega appena 35 minuti a sbarazzarsi di Fabio Parola con il punteggio di 60 61. Sullo stesso ritmo di palla anche Edoardo Lamberti che non lascia scampo a Paolo Nigro, chiudendo un match che non è stato mai in discussione per 60 60. A metterci del suo per conquistare il punto è stato Iacopo Sada contro Salvatore Tartaglione, nell’unico match lottato tra i singolari, conclusosi solo al terzo set in favore di Sada con il punteggio di 06 76(4) 63. Nei doppi lo spartito è rimasto pressappoco lo stesso, Tommaso Compagnucci in coppia con Gianluca Acquaroli ha liquidano facilmente la coppia Catapane/Tartaglione con un doppio 62. A sigillare il cappotto per Macerata ci pensa la stessa Torre del greco non schierando il secondo doppio.