La rassegna Linfa alla chiesa di San Nicolò con "Luisi suona Chopin"

Si intitola "Luisi suona Chopin" il secondo appuntamento con la stagione concertistica ‘Linfa’, promossa dalla Scuola Musicale ‘G.B.Pergolesi’ di Jesi. Questa sera (ore 21) nella chiesa di San Nicolò in corso Matteotti il pianista Gianluca Luisi si esibirà in solitaria su musiche di Chopin (24 Studi). Docente del Conservatorio Rossini di Pesaro, Luisi è considerato dalla critica internazionale uno dei migliori pianisti italiani del nostro tempo. I suoi concerti hanno riscosso entusiastici consensi dal pubblico di ogni parte del mondo. Diplomatosi con il massimo dei voti e lode sotto la guida del Maestro Franco Scala, Luisi si è perfezionato all’Accademia di Imola. Vincitore di numerosi concorsi, tra cui il primo premio del Concorso Internazionale ‘J. S. Bach’ di Saarbrucken -Wurtzburg,in Germania, è stato acclamato dalla critica tedesca come un nuovo interprete di Bach. I suoi programmi hanno anche incluso repertori rari e di difficile esecuzione. Ha effettuato 28 registrazioni discografiche per varie etichette e la sua incisione del Clavicembalo ben Temperato di Bach ha ricevuto 6 stelle su 6 dalla rivista Piano News in Germania. Il suo repertorio è vasto e spazia da Bach ai contemporanei. Ha collaborato con Orchestre internazionali come la Filarmonica di Francoforte, l’Orchestra del San Carlo di Napoli, la Shanghai Filarmonica, l’Orchestra Sinfonica di Dubrovnik, la Kasugay Orchestra (Giappone) e l’Ensemble Concertant Frankfurt.