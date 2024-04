La Real Cameranese per la storia: in palio la Coppa Marche contro il Montecosaro

Adesso sotto con la Coppa Marche. La Real Cameranese sogna il trofeo riservato alle squadre di Prima Categoria. Stasera si giocherà la finale. Fischio d’inizio fissato alle ore 20:30 al Federale Paolinelli di Ancona di via Schiavoni. La Real Cameranese sfiderà in partita unica la Vigor Montecosaro. In caso di parità alla fine dei due tempi regolamentari si procederà ai tiri di rigore. All’appuntamento arriva una Real Cameranese con il morale alto, reduce dalla vittoriosa trasferta di San Paolo di Jesi contro la Sampaolese. Un sabato positivo in tutti i sensi per la formazione di Pantalone che si porta a soli due punti dalla vetta visto il pareggio tra la capolista Sassoferrato Genga e la seconda in classifica, il Montemarciano. Di Portaleone e Razgui le firme delle reti del 2-1 maturato con la Sampaolese che serve a consolidare il terzo posto in classifica del girone B di Prima. Ma adesso testa solo alla Coppa. Per la Real c’è l’ultimo ostacolo rappresentato dalla Vigor Montecosaro, seconda in campionato nel girone C di Prima e reduce dal pareggio per 2-2 nello scontro diretto proprio contro il Settempeda primo della classe. La Vigor Montecosaro nel giro di tre giorni sfiderà due squadre della provincia di Ancona tra Coppa e campionato: dopo la Real sabato sfida di campionato sul campo della Passatempese.