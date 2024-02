La Ristopro è ferita. Riscossa con Ravenna

Domenica con inizio alle ore 18, la Ristopro torna a giocare di fronte al proprio pubblico, dopo le due sconfitte consecutive subite in trasferta di domenica e mercoledì che chiude una settimana davvero impegnativa. Due risultati negativi per Fabriano che torna al PalaChemiba per affrontare l’Orasì Ravenna e per riprendere a correre e buttarsi alle spalle le ultime due incredibili sconfitte maturate nel finale contro Faenza e Imola. A Ravenna, dopo 40’ molto intensi, la Ristopro è uscita vincitrice, ma rispetto a quella gara coach Bernardi ha inserito l’esperto play Panzini in cabina di regia dove andrà a far compagnia al classe 2002 Dron (8.5 punti, 3.8 falli subiti), a Restelli e al 2003 Ferrari (9.3 punti, 58% da due). Le ali sono Bedetti e lo sloveno Nikolic (12.4 punti, 36% da tre). Nel ruolo di guardia l’ex Paolin uno dei protagonisti della promozione fabrianese 2021; sotto le plance il confermato Onojaife (6.1 punti, 5.4 rimbalzi) e De Gregori. Arbitri dell’incontro Nonna di Milano e Purrone di Mantova.

"Al PalaRuggi – afferma coach Niccolai – abbiamo disputato nel complesso un’altra buona partita nonostante l’enorme dispendio di energie psicofisiche della gara di domenica a Faenza finita all’overtime e l’avversario che abbiamo incontrato è stata una squadra che ha espresso un basket di altissimo ritmo, spinta dal pubblico di casa e con un giorno in più di riposo, fondamentale nel turno infrasettimanale. Abbiamo giocato un’ultimo quarto in crescendo che ci ha permesso di arrivare negli istanti finali con la possibilità di impattare la partita, giocandocela fino all’ultima azione segnale di una condizione fisica e mentale sempre più efficace".

"Questo – conclude Niccolai – ci da grande fiducia e autostima in vista della partita di domenica contro Ravenna, che vogliamo assolutamente vincere davanti al nostro pubblico".

Angelo Campioni