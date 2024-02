La Ristopro si rialza: "Partita di orgoglio"

Dopo due sconfitte rocambolesche contro Faenza e Imola, Fabriano torna al successo contro un’indomita Ravenna di fronte ai propri tifosi con una prova esaltante e convincente, nonostante gli acciacchi e la "coperta corta" che ha reso ancor più complicato il finale di gara con la squadra che ha chiuso avanti di 10, ma molto stanca e poco lucida. Ottima le prestazioni del sempre più positivo Negri che alla fine ha realizzato 21 punti, 6 rimbalzi e 21 di valutazione, di Centanni (18 p.) e di un super Giombini che ha chiuso la sua prestazione in doppia doppia con 11p., 16 rimbalzi. Prossimo impegno domenica a Padova.

"È stata – afferma coach Niccolai – una partita complicata e difficile viste anche le nostre condizioni fisiche con Bedin con problematiche sia di recupero dall’infortunio al ginocchio che di febbre. Eravamo con un uomo in meno, ma nonostante questo siamo stati bravi a giocare una gara di grande combattività e orgoglio. Quello che mi fa piacere che i ragazzi hanno capito che quando si gioca in attacco con meno percentuali e meno qualità (abbiamo tirato da 3 con il 15%) si riesca a vincere le partite lo stesso con la difesa, con i rimbalzi in attacco".

"Abbiamo disputato – continua l’allenatore – un terzo quarto micidiale dove abbiamo subito solo 8 punti e dove abbiamo scavato il solco, poi c’è stato un calo fisiologico nell’ultimo parziale per la stanchezza e la rotazione, ma alla fine abbiamo vinto senza problemi. Una vittoria importante perché eliminiamo un altro avversario dalla corsa per evitare il playout. Questo è il nostro obiettivo, quindi dobbiamo rimanere concentrati su quello e credo che possiamo fare bene in futuro". "Domenica contro Padova – conclude – è una partita difficilissima perché è una squadra del nostro livello che ha fatto già ’colpacci’ importanti ed è un team con tanti talenti. Dobbiamo fare una grande partita per andare a vincere sul quel campo".

Angelo Campioni