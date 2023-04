La Riviera del Conero Ristoranti e alberghi, sorrisi e ottimismo E i locali inaugurano

di Silvia Santini

Sulle spiagge marchigiane c’è già grande fermento in vista della bella stagione, anche se il weekend pasquale non ha promesso temperature alte e gradevoli. Poco male, perché il periodo in cui generalmente si concentrano le prenotazioni è proprio questo, il mese attorno alle celebrazioni pasquali, e i bagnini tirano a lucido le spiagge non solo in vista dell’estate ma per darne un assaggio durante il primo ponte festivo della primavera. Diversi stabilimenti si stanno rifacendo anche il look, alcuni sono un cantiere a cielo aperto, altri hanno aperto bar e ristoranti proprio per Pasqua e Pasquetta, registrando quasi il tutto esaurito.

Chi può mette comunque disposizione lettini in spiaggia per i clienti del ristorante e fedelissimi, qualora le condizioni meteo lo permettano. Le richieste di prenotazioni nei ristoranti per la festività, confermano i sindaci di Sirolo e Numana, sono arrivate anche last minute nei locali delle due città rivierasche che fino a poco più di due settimane fa temevano che il caro vita incidesse profondamente anche sulle uscite primaverili degli italiani. Anche negli alberghi si respira ottimismo.

"Per Pasqua vediamo il ritorno dei gruppi – dice Emiliano Pigliapoco, presidente regionale Federalberghi – e stiamo avendo già parecchie prenotazione anche per l’estate. C’è molto movimento e questo ci fa piacere. Siamo andati a Roma, assieme alla Regione, a Palazzo Rota, per promuovere le Marche, sono eventi molto utili per far conoscere e apprezzare le bellezze del nostro territorio.

C’è grande interesse per la nostra regione". "C’è una bella richiesta – conferma Luca Paolillo, presidente dell’associazione Bagnini della Riviera del Conero –. Il 30-40 per cento delle prenotazioni arrivano da marchigiani, turismo di prossimità, per il resto si tratta di italiani provenienti da altre regioni e una quota di stranieri. C’è entusiasmo e la maggior parte dei balneari ha iniziato a pulire le spiagge. Se è una bella giornata metteremo a disposizione qualche lettino per i nostri clienti che arrivano da fuori regione per aprire le abitazioni".

Diverse le inaugurazioni, ultima in piazza Miramare a Marcelli la nuova pizzeria-gelateria di Massimo Simonetti, già titolare del Bagno 25. La gelateria è gestita da Il Bassotto mentre Bagno 25 si occuperà della pizzeria Circo Massimo. Numerose le persone presenti all’inaugurazione, a tagliare il nastro il sindaco Gianluigi Tombolini. E già oggi il litorale è "in fiore".

Confermato l’appuntamento, come da tradizione, con la Fiera di primavera per oggi e domani fino alle 22, dal lungomare nord di Numana fino a Marcelli, dove si alternano tante bancarelle tra abbigliamento, calzature, artigianato, casalinghi, street food e degustazioni di tipicità alimentari. Il litorale èanche animato da artisti di strada e un’area giochi per bambini con i gonfiabili e gli elfi.

Ci si organizza anche per evitare criticità: è già polemica sulla cessione a Sirolo del parcheggio sterrato a monte del paese che diventerà a pagamento ma Numana ne dovrebbe inaugurare presto uno nuovo vicino alla sede della Croce bianca. Lo sguardo è già rivolto all’estate appunto e si punta a replicare il 2022 che ha segnato anche un più 30 per cento di presenze degli stranieri rispetto all’anno precedente solo a Numana. Il 2023 dovrebbe essere l’anno della svolta, la grande sfida per il ritorno del mercato estero.