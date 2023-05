La Società Filosofica organizza un incontro per ricordare Pesco

La sezione di Ancona della Società Filosofica italiana organizza "Incontro di pensieri e di ricordi per Carlo Pesco", ex sindaco di Camerano deceduto a 74 anni nel dicembre scorso. E’ stato responsabile regionale Agesci, insegnante appassionato di Filosofia e Storia dai licei all’Università della Terza età, sindaco della sua Camerano dal 1997 al 2005, direttore (dal 2013 al 2018) e poi vicedirettore della Caritas Diocesana Ancona-Osimo. L’appuntamento è per lunedì alle 17 nella sala convegni Matteucci.