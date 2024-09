La storia della città tra mostre e incontri

La storia di Falconara protagonista dei prossimi eventi culturali. Oggi, dalle 17, nella ex sala Mercato di via Bixio prenderà il via la mostra documentaria e storica curata dall’Anpi e dagli storici Athos Geminiani e Lucia Perazzoli dal titolo ‘La Memoria Ritrovata’, che ripercorre gli anni della ricostruzione tra il 1945 e il 1946 attraverso documenti provenienti dagli archivi dell’Istituto Gramsci Marche, dell’Archivio di Stato di Ancona e dell’Istituto Storia Marche. La mostra resterà aperta tutti i giorni fino al 2 ottobre dalle 17 alle 19.30. Sabato, invece, alle 17.30, presso il Museo della Resistenza Goffredo Baldelli, nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio 2024, il Comune di Falconara, in collaborazione con Ebla società cooperativa, proporrà invece una conferenza e una visita guidata dal titolo ‘Treni, binari e turisti. Come la ferrovia ha cambiato Falconara’. L’iniziativa vuole approfondire l’evoluzione di Falconara a seguito dell’arrivo della ferrovia Falconara–Orte all’indomani dell’Unità di Italia. Al termine sarà possibile visitare il Museo.