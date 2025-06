"La sua assenza è stata un’anomalia per troppo"

"In questi 5 anni è capitato che a Palazzo Raffaello alcune luci fossero accese. Dentro quelle stanze c’ero io al lavoro e spesso con me a dialogare di temi importanti c’era proprio Bugaro. Giacomo è stato un consulente molto importante per me e la sua candidatura sarà un valore aggiunto per tutto il centrodestra". Parola di Francesco Acquaroli. Dalla kermesse di Civitanova Marche venerdì sera, alla presentazione, ieri mattina, di Giacomo Bugaro nella lista di candidati alle Regionali del prossimo settembre: "La notizia strana, un’anomalia direi, è che un personaggio come lui non sia stato candidato cinque anni fa. Al di là dell’amicizia che ci lega – ha aggiunto Acquaroli – Bugaro ha dato tanto alla politica anconetana e marchigiana. Lui conosce, sa fare politica, ha contatti. Ci aiuterà". A esserne convinto anche l’europarlamentare di Fd’I, Carlo Ciccioli: "Bugaro è un candidato molto forte e quando il presidente Acquaroli mi ha presentato l’idea di metterlo nella lista l’ho subito avallata. Consoliderà il nostro schieramento coeso e senza contrasti, mentre dall’altra parte non c’è un ‘campo largo’ ma un campo disastrato". Infine Elena Leonardi, parlamentare e coordinatrice regionale del partito di Giorgia Meloni: "Bugaro si rimette in pista per darci una mano, con valori condivisi e un’ampia convergenza sul suo nome".