La The Begin passeggia a Forlì: è inarrestabile

0

ANCONA

3

Parziali: 17-25, 18-25, 29-31

QUERZOLI VOLLEY : Mariella (4), N. Kunda (5), Rondoni, Casamenti, A. Pirini (7), Fabbri, Balducci, Bonatesta (15), Camerani, Berti, Del Grosso, Pusceddu, Soglia (3), M. Pirini, D’Orlando (8), Lega. All: Gabriel Kunda.

THE BEGIN VOLLEY ANCONA: Giorgini, Larizza (1), Giombini, Pulita, Albanesi, Gasparroni (2), Fantauzzo (16), Tomassetti, Ferraro (6), Ferrini (11), Sansonetti, Ujkaj, Santini (21). All. Della Lunga.

Arbitri: Santin e Santoniccolo

Ancona stacca in Romagna il biglietto per i playoff. La squadra di Della Lunga centra a Forlì l’obiettivo stagionale vincendo in tre set e conquistando il diritto di giocare gli spareggi promozione con tre giornate di anticipo (due per i dorici visto che nell’ultima giornata osserveranno il riposo). Per la squadra di Della Lunga concentrazione massima fin dal fischio d’avvio. Ottimo il servizio e l’attacco dei dorici per il successo nel primo set. Identico copione nel secondo. Molto combattuta l’ultima frazione fino ai vantaggi. Decisivo il muro del duo Larizza-Ferraro.