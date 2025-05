L’accordo col Demanio. Sorpresa, torna il bar sotto al vecchio faro

Bando dell’Agenzia del Demanio in extremis, l’ente pubblico assieme al Comune puntano a ridare slancio al Parco del Cardeto. Scadrà il prossimo 16 giugno il bando per assumere in maniera sperimentale la gestione di un sito per ristorazione e somministrazione all’ombra del faro vecchio del suggestivo parco anconetano. L’amministrazione comunale (nonostante il bando come detto è del Demanio) l’ha annunciato ieri e gli interessati adesso hanno una ventina di giorni per presentare le rispettive offerte che, come sempre accade, saranno valutate da una commissione ad hoc. Un impulso che la giunta Silvetti, a partire dall’assessore alle attività produttive e commerciali, Angelo Eliantonio, ha voluto dare a un luogo dove in passato ci sono state esperienze analoghe, nessuna delle quali è riuscita però a decollare. L’ultima, in occasione dell’estate del 2018 con l’esperienza del FarGo, non ha avuto poi seguito l’anno successivo a causa dei lavori per il restauro dell’ingresso principale al Parco del Cardeto, davanti al belvedere Neruda; in quel caso erano emerse anche delle frizioni con il Demanio che non aveva dato il via libera per la stagione del bar al Faro anche per quei lavori.

Rapporti cambiati tra le amministrazioni locali e l’Agenzia del Demanio, a partire dagli accordi di attuazione del Piano-Città presentato nei mesi scorsi e dalla vendita dell’ex sede Inps di piazza Cavour al Ministero di Giustizia che lì attiverà tra qualche anno la cittadella giudiziaria di Ancona. Proprio su questo punto è intervenuto l’assessore Eliantonio: "Con il Demanio nei giorni scorsi abbiamo fatto un sopralluogo condiviso al Parco del Cardeto alla luce della volontà di riattivare quel servizio per la stagione estiva – spiega l’assessore in quota Fratelli d’Italia – Vogliamo restituire agli anconetani anche questo pezzo di città, un pezzo di cuore che grazie alla sottoscrizione del Piano-Città ora è possibile". A differenza delle esperienze del passato, il sito commerciale di cui è stato presentato il bando non sarà nello stesso punto, ma spostato di alcune decine di metri. Il chiosco di legno utilizzato da FarGo si trovava nella piazzetta naturale sotto il faro vecchio, lato mare, la nuova ubicazione dovrebbe essere nei pressi del belvedere Scataglini, sempre all’ombra dello stupendo faro vecchio, ma con vista sul porto e sulla città. L’area interessata dal sito è di piccole dimensioni, 75 metri quadrati, all’interno dei quali verrà posizionato un food truck o un chiosco bar per la somministrazione di cibo e bevande, ovviamente integrati nel contesto naturalistico della zona. Il canone base annuo è stato fissato in 884 euro. I termini scadranno alle 16 del 16 giugno e il giorno dopo, alle 10,30, nella sede del Demanio, in via Caduti del Lavoro, saranno aperte le buste.

Pierfrancesco Curzi