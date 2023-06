Lacrima wine festival tra arte e spettacoli

Al via stasera il Lacrima wine festival all’interno di uno dei simboli architettonici di Morro D’Alba, il camminamento della Scarpa. Alle 19, il concertista, compositore e autore Roberto Fabbri accarezzerà le corde della sua chitarra "narrante" reinterpretando i capolavori di Lucio Battisti. Atmosfera che si preannuncia già particolarmente suggestiva, come quella che riuscirà a evocare il maestro Maurizio Mastrini in piazza Barcaroli dalle 21.30, quando sfiorerà il suo pianoforte per condurre gli spettatori in un mondo incontaminato in cui la geniale creatività è al servizio delle emozioni. Durante la manifestazione sarà possibile visitare la chiesa di San Gaudenzio e ammirare la pala dedicata a Sant’Agata, opera del Maestro Ercole Ramazzani, allievo di Lorenzo Lotto, nonché la mostra di Mario Giacomelli allestita al Museo Utensilia nei sotterranei del Castello. E poi degustazioni a cura dell’Ais, delegazione Jesi e Castelli, laboratori per bambini e caccia al tesoro fotografica. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero di telefono 328 5487491.