Ladri in azione, svaligiate due abitazioni

Sono due i furti messi a segno in altrettanti appartamenti, uno alle Saline, l’altro nel quartiere dell’ex piano Regolatore.

I malviventi hanno colpito tra le 15,15 e le 19,45 di domenica: ad accorgersi dell’accaduto sono stati i proprietari che al loro arrivo hanno notato l’appartamento di via delle Viole completamente messo sotto sopra, il bottino è ancora in corso di quantificazione.

Un colpo messo a segno quando i proprietari si trovavano fuori casa, con lo stesso copione di quello effettuato, nella stessa fascia oraria in via Marche.

Lì i ladri non hanno forzato la porta come in via delle Viole, ma hanno rotto un vetro e sono entrati e, dopo aver rovistato ovunque alla ricerca di una cassaforte, si sono impossessati di quanto trovato a disposizione. A colpire, probabilmente la stessa banda di ladri.

Le vittime dei malviventi hanno messo alcuni post sui social per mettere in guardia i cittadini: dopo l’ultima ondata di furti che aveva interessato sia la spiaggia di velluto che il suo hinterland, i ladri sono tornati a colpire dopo qualche settimana di tregua. I topi di appartamento non sono stati visti dai vicini di casa, ma sono riusciti ad agire indisturbati, probabilmente dopo aver osservato le abitudini dei proprietari. Sull’accaduto stanno indagando le forze dell’ordine al lavoro sul territorio per arginare il fenomeno dei furti in abitazione.