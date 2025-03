L’anteprima con Mozart. Un concerto barocco per Pasqua. Sul palco solo strumenti originali

Per la Pasqua il Teatro delle Muse farà un grande dono alla città che sarà sempre più coinvolta ed incantata dalla sua attività in attesa della stagione lirica. Il prossimo 7 aprile, alle 20.30, in anteprima rispetto al cartellone lirico, ci sarà un concerto straordinario dell’orchestra di strumenti originali Frau Musika (diretta da Andrea Marcon organista e clavincembalista, punto di riferimento per il barocco e il classico in tutto il mondo) che accosta al Requiem di Mozart il Te Deum di Salieri di cui ricorrono i duecento anni dalla morte. Due grandi maestri che la storia vide rivali tanto da creare la leggenda che vede Salieri essere responsabile della prematura morte di Mozart.

Un concerto significativo non solo per il capolavoro del Mozart maturo, il Requiem, ma anche per l’accostamento con il Te Deum di Salieri, un pezzo di grandissima qualità che salutò l’incoronazione dell’imperatore Leopoldo II nel 1790. Salieri scrisse una cinquantina di lavori sia in ambito giocoso che drammatico non tralasciando quello sacro. Tra questi spicca il Te Deum in Re maggiore per coro misto, orchestra ed organo che Frau Musika e il Coro del Friuli Venezia Giulia propongono in apertura di concerto. A seguire il Concerto n.1 in Si bemolle maggiore per violino ed orchestra composto da Mozart quando aveva 19 anni e il Requiem in Re minore per soli coro ed orchestra, capolavoro indiscusso la cui incompiutezza ha generato una serie di leggende. Fu, infatti, completato da Franz Aver Sussmary, allievo e amico del compositore. Si tratta sicuramente di una delle opere più amate dal grande pubblico, una pagina tra quelle più studiate della letteratura musicale. Andrea Marcon, già fondatore della Venice Baroque Orchestra, ha diretto nei più famosi teatri del mondo ed è presente nella programmazione dei teatri d’opera tra cui la Scala, la Fenice di Venezia, il Palau de le Arts di Valencia, il Bolshoi di Mosca. Paolo Tagliamento, solista nel concerto per violino, perfezionatosi con Salvatore Accardo poi a Madrid e a Monaco, suona il magnifico violino di Pietro Giacomo Rogeri, "il Milanollo" del 1701, concessogli dalla Fondazione Pro Canale di Milano.

Il Coro del Friuli Venezia Giulia ha al suo attivo 400 concerti ed è capace di affrontare repertori assai diversi della musica classica, antica, contemporanea, Jazz e pop grazie alla gestione modulare dei suoi componenti. Questo concerto parte da Ancona per toccare altre quattro tappe nell’Italia del nord ed è sostenuto in art bonus da Fondazione Cariverona.

Claudio Desideri