"L’ascensore è il vero problema"

Mattia Censi è un frequentatore del Passetto, quando capita. Primo sole tiepido e prima abbronzatura: "Scendo quando capita, quando ho tempo. E’ un posto magnifico, che permette una pausa dalla vita quotidiana in piena città. Facile da raggiungere, a parte il problema del parcheggio. L’ascensore è un tema importante, che non riguarda tutti, ma molte persone sento che si lamentano perché non è in funzione. Sarebbe fondamentale anche per i turisti, per chi arriva, vede l’ascensore che non funziona e non sa bene come scendere. Una zona poco valorizzata, per i giovani, un potenziale luogo di movida che non darebbe fastidio a nessuno. Ci vedrei volentieri qualche locale in più, anche street food per non impattare troppo sull’ambiente. Peccato che il bar sia ancora chiuso, ma con le prossime settimane andrà tutto a posto".