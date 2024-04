Lasciato dalla ex perde la testa: calci alla porta e auto sfondata

Lasciato dalla ex perché avrebbe fatto uso di droghe si presenta sotto casa sua e dopo averle danneggiato l’auto ha preso a calci il portone di casa tentando di sfondarlo. È successo lunedì mattina, al Pinocchio. La polizia ha arrestato il responsabile, un 37enne piemontese residente a Ravenna, per tentata violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle cose. Nei suoi confronti anche una doppia denuncia per minacce aggravate e danneggiamento. L’uomo già dalla sera prima aveva inviato alla donna, con cui aveva avuto una relazione finita da poco, messaggi minatori dove le prometteva di arrivare ad Ancona e sfasciarle casa e automobile. Ieri il giudice ha disposto il divieto di dimora ad Ancona. Il questore ha firmato per lui il foglio di via obbligatorio dalla città per 4 anni.