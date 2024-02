L’assessorato è off limits. Palazzo Camerata chiuso

La sede dell’assessorato alla cultura chiusa al pubblico: impossibile entrare a Palazzo Camerata. L’edificio che ospita la direzione cultura della giunta Silvetti è sprovvisto di accesso, visto che oltre al bellissimo portone ligneo non esiste un campanello collegato a una portineria. La cosa era stata segnalata al Carlino tempo fa e ieri mattine, nel tentativo di entrare nel palazzo storico ci siamo trovati davanti il fatto compiuto. Abbiamo cercato, invano, il modo di entrare o di farci aprire. Affissi sul portone soltanto due avvisi; il primo è rivolto alle consegne di pacchi, da effettuare presso la sede comunale di Palazzo degli Anziani. Il secondo riguarda i contatti con l’Istituto di Storia delle Marche, la cui sede, da anni provvisoria, è proprio dentro palazzo Camerata; chi volesse prendere contatti con i responsabili deve utilizzare un numero di telefono fisso o di cellulare. Per l’assessorato alla cultura nessuna indicazione. Siamo rimasti per alcune decine di minuti in zona, sperando di poter trovare il modo per entrare, magari chiedendo lumi a qualche funzionario in uscita o in entrata dalla sede, ma di lì non è passato alcun funzionario o altre figure.

Abbiamo provato in ogni modo a chiedere informazioni ai vertici dell’assessorato, senza fortuna, così come nessun risultato ci è stato fornito dai vertici della giunta comunale. È bene ricordare che gli edifici come le sedi degli assessorati sono uffici pubblici e dunque tecnicamente dovrebbero restare sempre aperti negli orari di lavoro.