L’Atletico Chiaravalle fuori dalla Coppa Italia

Il sogno dell’Atletico Chiaravalle è già finito: è il GS Pero Milano a vincere (4-3) la prima semifinale della Final Four di Coppa Italia serie B. All’RDS Stadium di Genova l’Atletico si porta in vantaggio con Donati dopo appena tre minuti. Le rosanero, seppur con un gol di vantaggio, sembrano calare d’intensità; al contrario, le lombarde sembrano aumentare il ritmo, tanto che, al 15’ Cascio trova prima il pareggio poi il sorpasso. Si va a riposo con l’Atletico in affanno e il Pero avanti 2-1. Al rientro, continua l’ascesa delle milanesi grazie a un autogol di Donati. La reazione chiaravallese non tarda ad arrivare: è Loth ad accorciare, 3-2. Ma il Pero si mostra più aggressivo che mai, mentre il Chiaravalle è in difficoltà. La gara così diventa nervosa e al 16’ De Brito commette il quinto fallo. Mister Molinelli tenta il tutto per tutto optando per il portiere di movimento e la mossa sembra dargli ragione quando, a tre dal termine, l’Atletico ha l’occasione giusta: Annese commette fallo di mano dentro l’area, calcio di rigore. De Brito sul dischetto sbaglia, così ci pensa di nuovo il Pero ad allungare. Manca un minuto al triplice fischio e le rosanero tentano l’ultimo assalto, ma a nulla vale, a sei secondi dal termine, il 4-3 firmato da De Brito.

"Usciamo con rammarico - dice il tecnico Nicolò Molinelli -. Sinceramente abbiamo giocato contro una squadra di cui ero, eravamo convinti essere superiori. Al Pero mancava anche la giocatrice più rappresentativa, la Giuliano, quindi abbiamo perso anche un’occasione, ma non era l’Atletico nella sua migliore espressione". Per le ragazze di Molinelli rientro con l’amaro in bocca, ma c’è già un campionato a cui pensare e un primo posto da blindare: domani, per la penultima giornata, trasferta pugliese col Città di Taranto. "Dobbiamo fare tesoro di questa partita, ricordarcela e queste sensazioni di oggi trasformarle in rabbia in vista dei successivi spareggi promozione".

Alice Mazzarini