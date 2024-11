L’atmosfera magica del Natale pronta ad accendersi

La Spiaggia di velluto accende il Natale, un treno di luci ai giardini Catalani in mezzo a ‘caramelle’ luminose per respirare un’atmosfera magica. Il centro storico è pronto ad illuminarsi, il cielo stellato è già stato allestito in piazza Roma e piazza Garibaldi dove il 4 gennaio è in programma uno spettacolo di luci led. Luminarie a ‘tendina’, ma anche a stella: tipologie diverse a seconda delle vie dove verranno installate. La magia delle festività arriva con una serie di eventi pensati per celebrare la tradizione, il calore della comunità e l’entusiasmo delle festività: al Foro Annonario i bambini troveranno l’incantevole Igloo del Polo Nord, un mondo magico dove potranno vivere l’emozione del Natale in modo indimenticabile, mentre nei giardini della Rocca Roveresca sarà allestita la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Ma la sorpresa più attesa arriverà nel pomeriggio del primo e 23 dicembre e il 5 gennaio, non perdete l’opportunità di salire sull’autobus di Babbo Natale per un giro speciale in città. Torna anche Babbo Natale nelle frazioni: il 7 dicembre San Silvestro, Montignano e Ciarnin, il 14,30 l’appuntamento sarà con Cesano, Sant’Angelo, Borgo Passera, Cesanella e Scapezzano. Ultima domenica di Babbo Natale nelle frazioni sarà quella del 15 dicembre a Borgo Molino, Roncitelli, Filetto, Borgo Catena, Vallone, Borgo Bicchia, Marzocca. Ormai è diventato un appuntamento imperdibile, il Concerto Gospel con il Gospel Choir di Orlando, che si terrà il pomeriggio di Natale al Teatro La Fenice, sarà una celebrazione di musica, gioia e spiritualità.

A seguire, il Concerto di Capodanno, con l’Orchestra Sinfonica Rossini, offrirà un magnifico inizio d’anno, con un programma musicale che attraversa secoli di tradizione e bellezza, rendendo il primo gennaio un’occasione unica da non perdere. Confermato dalle 23 il Capodanno in piazza Garibaldi, giovani emergenti, una Crew e la performance internazionale di Paolo Foti animeranno la piazza, creando un’atmosfera di festa e allegria che durerà fino al nuovo anno. Un evento imperdibile per chi desidera festeggiare insieme alla città. Il Natale si accende anche al Marzocca Christmas Festival con tantissime iniziative nella frazione. Luci anche sul lungomare nella banchina di levante dove saranno installate luminarie e led, ma ad illuminarsi sarà anche la Rotonda a Mare, protagonista anche di questo Natale.