Lavori di asfaltatura al Borgo e ai Tre Archi

La prossima settimana partiranno i lavori di riasfaltatura della rotatoria in Largo Vittorio Veneto di Osimo. La polizia locale ha emesso un’ordinanza che lunedì e martedì modifica la viabilità nel quartiere di Borgo San Giacomo per consentire, come al bivio del Crocifisso la scorsa settimana, un cantiere rapido e in sicurezza. Il divieto di sosta riguarderà solo Largo Vittorio Veneto mentre il divieto di transito coinvolgerà più vie e direttrici. Sarà impossibile passare ai veicoli provenienti da via Costa del Borgo e via Roncisvalle con obbligo di salire per via Cialdini. Divieto di transito anche per chi proviene da via Ungheria direzione centro con obbligo di proseguire solo su via Chiaravallese verso San Paterniano. Il divieto è istituito poi per chi viene da via Chiaravallese direzione sia centro che via Ungheria: chi giunge da San Paterniano dovrà svoltare a destra direzione via Jesi. I mezzi pesanti oltre le 3,5 tonnellate, eccetto quelli di carico scarico e frontisti ubicati prima della rotatoria di Largo Vittorio evento, dovranno svoltare all’intersezione via Chiaravallese - via Coppa arrivando in via Jesi. Sarà istituito il doppio senso di marcia in via Trento, nel tratto compreso tra via Fratelli Cervi e Largo Vittorio Veneto, con ingresso da via Chiaravallese. Se ci saranno imprevisti l’ordinanza potrà essere estesa. Concluso l’intervento al Borgo, il cantiere passerà ai Tre Archi.