Le anconetane vanno tutte a punti. I Portuali: "Volevamo la vittoria"

Hanno mosso tutte la classifica, in casa, le tre squadre dell’Anconetano in Eccellenza. Da tre punti Osimana e Portuali Ancona, di uno solo il Fabriano Cerreto. L’Osimana stavolta contro l’Urbania non sbaglia come in Coppa Italia. A meno di venti giorni dall’eliminazione in semifinale i ragazzi di Labriola si prendono la rivincita superando di misura la squadra di Lilli. Con un destro di Triana che ha fatto esplodere il Diana. E così il colombiano torna come meglio non poteva a giocare nel proprio stadio a quasi un anno di distanza, tra infortunio e problemi di tesseramento. "Abbiamo confermato di essere una squadra con gli attributi – afferma mister Labriola -. Un gruppo che non molla mai, nonostante le assenze, di Mosquera e Micucci. Una vittoria da dedicare ai tifosi, ai ragazzi della curva, in una giornata particolare, nel ricordo di un ragazzo che non c’è più (Luca Gatto, ndr) e dei 10 anni del gruppo". Tornano alla vittoria i Portuali, la seconda in campionato dopo quella contro il Mariner di metà settembre, superando di misura il Fano e in rimonta con le reti di Altieri e Guzzini. "Avevamo bisogno di una vittoria visti gli ultimi risultati - dice mister Ceccarelli - E’ stata una partita dura come ci aspettavamo. Siamo stati attenti e bravi a recuperare lo svantaggio e nel secondo tempo l’abbiamo gestita bene anche se alla fine abbiamo rischiato". Ancora rammarichi in casa Fabriano Cerreto per altri due punti persi a detta di mister Caporali. Solo un pari interno contro il Montegranaro. "In totale emergenza abbiamo lottato e tenuto bene il campo. Sono orgoglioso dei miei ragazzi che stanno dando molto più di quello che stanno raccogliendo. La partita è stata decisa dall’arbitro per quel doppio giallo (a Gori, autore anche del gol su rigore ndr) a dir poco incredibile. Nonostante l’inferiorità numerica non abbiamo rischiato niente fino al recupero quando abbiamo preso gol su calcio piazzato che ci ha tolto due punti che avremmo meritato".