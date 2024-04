Le due squadre della Vela Ancona scendono in vasca: il sogno è la A1

Le due squadre anconetane di pallanuoto di serie A2, maschile e femmile, scendono in acqua oggi e domani, decise a difendere con i denti la posizione attuale che permetterebbe loro di accedere ai rispettivi playoff per la serie A1, nonostante le difficoltà del periodo dovute alla chiusura prolungata della piscina del Passetto.

La Vela Ancona maschile scende in acqua oggi pomeriggio alle 15 al Foro Italico contro la Olympic Roma. All’andata al Passetto finì 6-6, la Vela è quarta in classifica, la Olympic quinta a due punti di distacco, per i dorici c’è l’obbligo di uscire dalla vasca romana con un risultato positivo per consolidare la propria posizione in classifica e farsi ritrovare nelle migliori condizioni possibili quando riaprirà la vasca di casa e quando la Vela potrà tornare a giocare e allenarsi nel proprio impianto. A cinque partite dalla fine della stagione regolare si tratta di una partita importantissima, anche per riprendere nel modo migliore dopo la sosta pasquale.

Altrettanto importante la sfida che vedrà protagonista la Cosma Vela Ancona, dunque la squadra femminile, attesa domani dalla trasferta nella piscina di Acilia (ore 14) dove incontrerà la Lazio, in testa alla classifica dopo il ko del Volturno con Civitavecchia. Lazio a quota 25, Volturno e Cosma Vela a 24, tutte in lizza per i primi tre posti che assegnano i playoff. Per le cosmiche di coach Milko Pace l’occasione di rimettere sui giusti binari il proprio campionato in una sfida che può rappresentare il crocevia della stagione.

