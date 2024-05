"Le Filippiche" di Caccamo alle Muse

Col termine ‘Filippiche’ si indicano le orazioni che Demostene tenne al popolo ateniese per incitarlo alla guerra contro Filippo il macedone, e poi quelle che Cicerone pronunciò contro Marco Antonio. Anche lo spettacolo che va in scena oggi (ore 18.30) al Teatro delle Muse di Ancona si chiama ‘Le Filippiche’, ma non riguarda la l’antica Grecia, né l’antica Roma.

A pronunciarle è infatti Filippo Caccamo, attore, comico, influencer e, come scrive lui stesso sul suo profilo instagram ‘professore disperato’. Laureato in storia e critica dell’arte, Caccamo vanta oltre mezzo milione di follower. I suoi video sono una ‘scuola’ molto particolare. E’ la vita quotidiana degli insegnanti, in particolare, a ispirare le sue ironiche considerazioni. ‘Sono verdoniano’, ha dichiarato di recente, spiegando che ‘non faccio battute, ma porto sul palco la realtà’. Non solo quella tra i banchi di scuola, ma anche le esperienze fuori dall’orario scolastico perché ‘fare l’insegnante non è un lavoro, ma uno stile di vita. Perché quando chiudi il registro non è finita. Ci sono i compiti da correggere, le lezioni da preparare, i punti di vista da condividere con gli altri professori. Le chiacchierate con i genitori degli studenti. Mi è capitato più volte di stare al telefono con i familiari degli alunni anche dopo cena. Ma non succede solo a me, è la normalità. Ti relazioni con gli altri, fai parte della comunità’.

‘Le Filippiche’ è un affascinante e coinvolgente viaggio nella comicità dell’artista lodigiano, che porta sul palco un assortimento di personaggi esilaranti e stravaganti.

Attraverso brillanti monologhi e dialoghi incalzanti, l’artista crea un affresco comico del tutto innovativo che ammicca alle dinamiche del mondo dell’insegnamento, dove nasce la sua prima ispirazione, ma poi si allarga ben oltre il contesto scolastico, abbracciando la vita di tutti i giorni. Con sguardo acuto e sensibile, Caccamo affronta temi universali come l’amore, l’amicizia, le relazioni familiari, le gioie e i problemi quotidiani. Utilizzando la sua abilità nel maneggiare le parole e il suo talento musicale, il tutto condito con una scenografia vivace e creativa, lo showman trasforma queste situazioni comuni in momenti di riflessione, risate, emozioni. Questi i prezzi dei biglietti: platea e prima galleria 32 euro; seconda galleria e file A e B di prima galleria 28 euro; seconda file B e C e terza galleria 24 euro. Per informazioni: 07152525.