Lega, Daniele Raffaeli è il nuovo segretario

Si è svolto il congresso cittadino della Lega Filottrano, un appuntamento importante per il futuro del movimento in città. Durante l’assemblea è stato eletto Daniele Raffaeli come nuovo segretario cittadino, affiancato nel direttivo da Nicolas Damen e Teo Benigni. L’evento è stato presieduto dal segretario provinciale Elena Campagnolo e ha visto la presenza di importanti esponenti della Lega regionale e locale come il vicesegretario regionale Luca Buldorini, il sindaco di Filottrano Luca Paolorossi e il coordinatore regionale del Dipartimento sicurezza Luca Natalucci.