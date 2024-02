L’ennesimo schianto: è grave un centauro

Schianto ieri sera poco dopo le 20 all’incrocio con via Jesina, a Castelfidardo, a poche centinaia di metri da dove la sera prima si era verificato l’incidente in cui ha perso la vita il piccolo Massimo Basile, cinque anni, in auto con la madre e il fratello maggiore. Una fatalità. Coinvolti una moto e una macchina.

Ad avere la peggio è stato il centauro, portato d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette in codice rosso.

L’uomo, del posto, non sarebbe in pericolo di vita, stando alle rassicurazioni del personale medico. Era cosciente quando è stato portato via, ma lamentava dolori agli arti. Quasi illeso invece il conducente della vettura. Sul posto, i sanitari del 118 che l’hanno medicato prima del trasporto al nosocomio dorico e i carabinieri della stazione locale per i rilievi e per gestire il traffico sempre intenso su quell’arteria.

E’ caduto a terra rovinando sull’asfalto ma fortunatamente non avrebbe battuto il capo. Tanta la paura tra gli automobilisti rimasti bloccati prima dell’arrivo dei soccorsi, giunti immediatamente non appena sono stati chiamati.

Le operazioni sono durate per diverso tempo. Non è tuttora chiara la dinamica dello schianto frontale avvenuto a pochi metri dal supermercato Oasi, una zona piena di gente anche a quell’ora, di ritorno a casa dal lavoro dopo la spesa.

Non si contano più ormai gli incidenti che si verificano lungo quel tratto che congiunge Osimo a Castelfidardo e arriva fino al mare. A decine, anche gravi, tanto da bollare come pericoloso quel rettilineo che incita alla velocità.

Poco più avanti, è stato posto da anni ormai anche un autovelox che limita in qualche modo l’andatura degli automobilisti più indisciplinati ma di schianti, anche in quel punto nevralgico dove sorge il centro commerciale con supermercato e negozi e tante industrie fidardensi, se ne contano lo stesso.

Un periodo "nero" per Castelfidardo che ieri sera ha aggiunto un terzo incidente grave nel giro di pochissimi giorni alla brutta lista degli schianti: nell’attigua via Torres infatti sabato scorso una coppia di anziani si è ribaltata con l’auto rimanendo ferita gravemente. Per diversi tratti i cittadini residenti hanno chiesto anche al sindaco provvedimenti adeguati per limitare la velocità, dossi artificiali e piccole rotatorie, talvolta ottenuti. Silvia Santini