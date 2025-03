L’ex campione della Juve. Michele Padovano presenta il suo libro autobiografico

Un ex campione della Juventus oggi (ore 18) nella Libreria Mondadori del centro commerciale Spazio Conad di Loreto. E’ Michele Padovano, che presenterà il suo libro autobiografico ‘Tra la Champions e la libertà’. Sarà un’occasione speciale per conoscere la vita dell’ex giocatore della Juventus, dalla sua carriera costellata di successi con il club torinese, come il trionfo nella Champions League, fino alle vicissitudini personali che l’hanno visto protagonista di un grave errore giudiziario, che l’ha segnato profondamente. L’evento è organizzato in collaborazione con lo Juventus Official Fan Club di Jesi.