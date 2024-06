L’ex sindaco non era in aula: "Vittoria? No, solo sofferenza"

"E’ un momento delicato, non ci sono risultati positivi, ci sono solo ulteriori sofferenze dopo questa sentenza". Così l’ex sindaco di Corinaldo ha commentato il verdetto, preferendo non essere presente in tribunale al momento della lettura della sentenza per rispetto dei parenti delle vittime. Anche se per lui, come per altri, le accuse più grosse sono cadute, non è stato un giorno di vittoria perché sei persone sono morte e non ci sono più. "L’attività portata avanti questi mesi – ha aggiunto Principi – è stata importante e conferma la verità di quanto accaduto e che è emersa in maniera precisa. Ma non mi va di festeggiare niente, non c’è nulla da festeggiare, c’è solo dolore. Poi c’è comunque una condanna e la sentenza è una sentenza negativa per la gravità di quello che è successo. Deve essere così, nessuno di noi si scorderà mai quello che è avvenuto quella notte, una comunità intera è rimasta ferita. Non potrò mai dimenticare quello che è successo e che ha segnato Corinaldo perché ora non è solo nota per le sue bellezze per i suoi aspetti belli ma anche per questa tragedia".

Principi ieri è venuto solo alla mattina in tribunale, è stato presente fino a quando la giudice Francesca Pizi non si è ritirata in camera di consiglio, dopo una breve udienza che era stata fissata per repliche. "Non sono tornato per rispetto ai familiari di chi non c’è più – ha aggiunto l’ex sindaco – ho preferito il silenzio alla mia presenza. Non c’era un bel clima, è comprensibile e lo rispetto".

ma. ver.