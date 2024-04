Liberazione, in Comune il libro sui partigiani cristiani della resistenza

Un libro che ricorda i partigiani cristiani della Resistenza sarà presentato oggi ad Ostra in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile, festa della Liberazione.

All’incontro sarà presente anche uno dei due autori del volume, Alberto Leoni, che ha scritto il libro con Stefano Contini. L’incontro si tiene nella Sala Grande del Comune ostrense alle 11.15.

Prima ci saranno le consuete deposizioni di corone d’alloro al Vaccarile alle 9.30, al Cippo e al Milite Ignoto alle 10.30, preceduta, quest’ultima, dalla messa delle 10 che sarà officiata nella chiesa di San Francesco e Lucia.

Alle 11 ci si ritroverà quindi in piazza dei Martiri, di fronte al Municipio, per il breve concerto della banda cittadina O.Bartoletti, quindi ci si sposterà all’interno del palazzo comunale, appunto, per la presentazione del libro.

"Partigiani cristiani nella Resistenza (1943-1945). La storia ritrovata", intende approfondire il ruolo di ben 145 resistenti disarmati e di combattenti cristiani, che si sono ribellati alla dittatura nazifascista che ha interessato pure il nostro territorio: non casi isolati ma uomini e donne forti e coraggiosi, animati dalla fede così come dal patriottismo e dalla voglia di essere, anzi, di tornare ad essere, cittadini finalmente liberi.