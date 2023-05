Lite in casa tra fratelli ad Ancona, un accoltellato: è molto grave

Ancona, 6 maggio 2023 – Furiosa lite in casa ad Ancona questa mattina, al culmine della quale, poco dopo le 5, un uomo è stato accoltellato dal fratello. Il fatto è accaduto in un'abitazione in via Jesi, zona Piano San Lazzaro.

Il ferito è stato trasferito in ospedale dai sanitari in codice rosso avanzato. Sul posto la Croce Gialla, un'automedica del 118 e la polizia. Secondo una prima ricostruzione, nell'appartamento è scoppiata una furiosa lite per futili motivi tra i due fratelli, di origine tunisina, entrambi di età tra i 25 e 30 anni, e sotto l'effetto di abbondante uso di alcol.

Uno dei due è stato ferito a coltellate al collo, al viso, all'avambraccio sinistro e al torace; per questo è stato sottoposto a intervento chirurgico. Anche l'altro fratello è rimasto ferito ed è stato trasportato in pronto soccorso per essere medicato. La polizia sta ricostruendo la dinamica dei fatti.