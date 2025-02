Lite in piazza Roma tra stranieri. Ferito con una coltellata alla mano

Litiga con un gruppo di connazionali e viene accoltellato. Per fuggire all’aggressione, che poteva finire ancora peggio, la vittima è fuggita raggiungendo la stazione ferroviaria dove poi è stato soccorso dai sanitari. Il fatto è successo la notte scorsa, in piazza Roma per poi concludersi in piazza Rosselli. A rimanere ferito è stato un 29enne di origine somala. Attorno alle 5.30 è stato chiamato il 112 per una persona ferita ad una mano con un’arma da taglio. In zona stazione è arrivata una ambulanza della Croce Gialla che si è occupata del ferito. Sul posto anche la polizia che ha cercato di capire cosa fosse successo all’uomo. Il 29enne, che non riusciva ad esprimersi benissimo, e probabilmente sotto l’effetto di alcol, ha raccontato l’accaduto in maniera confusa parlando di un gruppo di connazionali che ce l’avevano con lui. Non ha spiegato i motivi ma ha detto che i somali lo avrebbero accerchiato e picchiato. Uno del gruppo avrebbe avuto un coltello con il quale è stato colpito. Per parare i colpi il 29enne si sarebbe ferito ad una mano, con un vistoso taglio. Poi avrebbe pensato solo a fuggire arrivando sfinito alla stazione ferroviaria dove ha chiesto aiuto. L’ambulanza lo ha portato in pronto soccorso, all’ospedale di Torrette, per le cure del caso. Sull’episodio indaga la polizia.